«Лучшим фильмом на иностранном языке» была признана лента «Паразиты», созданная режиссером Поном Чжуном-Хо из Южной Кореи. Ее соперниками по номинации были «Прощание» (режиссер Лулу Ванг)», «Отверженные» (Ладж Ли), «Портрет девушки в огне» (Селин Сьямма), «Боль и слава» (Педро Альмодовар). Фильм «Паразиты» был ранее признан лучшим национальным обществом кинокритиков США, получил пальмовую ветвь кинофестиваля в Каннах.

В номинации «Лучшая мужская роль в музыкальном или комедийном сериале» обладателем «Золотого глобуса» стал Рами Юссеф. Он сыграл в сериале «Рами». Дошли до финала, но остались без награды в этой категории Майкл Дуглас (за роль в «Методе Комински»), Бен Платт (за роль в «Политике»), Пол Радд (за роль в сериале «Жизнь с самим собой»), а также Билл Хейдер (за роль в «Барри»).

«Золотой глобус» достался и Расселу Кроу за лучшую мужскую роль в мини-сериале и телефильме. Его актерскую игру в «Самом громком голосе» признали блестящей. Кроу обошел конкурентов: Сашу Барона Коэна, сыгравшего в «Шпионе», Сэма Рокуэлла из «Фосси/Вердона», Криса Эботта из «Уловки-22», Джареда Харриса из «Чернобыля».

Исполнивший небольшую по количеству экранного времени роль в «Чернобыле» Стеллан Скарсгард стал обладателем «Золотого глобуса» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале и телефильме». Его соперниками были Киран Калкин («Наследники»), Алан Аркин («Метод Комински»), Эндрю Скотт («Дрянь»), Генри Уинклер («Барри»).

Лучшим драматическим сериалом признали «Наследников». Режиссера Марк Майлод представил зрителям историю борьбы за главенство, хитросплетение интриг и судеб в международном медийном конгломерате. «Наследники» обошли «Корону» (режиссер Бенджамин Карон), «Убивая Еву» (Дэймон Томас), «Большую маленькую ложь» (Жан-Марк Валле), «Утреннее шоу» (Мими Ледер).

Премию «Золотой глобус» каждый год присуждают аккредитованные при Голливуде иностранные журналисты, входящие в соответствующую ассоциацию. Впервые вручение состоялось в 1944 году. В список номинантов включают кинофильмы, телевизионные картины и актеров. По престижности выше «Золотого глобуса» стоит только «Оскар».