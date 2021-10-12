Раскрыты детали переговоров Рябкова и Нуланд
Замминистра иностранных дел России Рябков и заместитель госсекретаря США Нуланд обсудили ситуацию в Афганистане
В Москве 12 октября состоялись переговоры замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд. Встреча длилась более полутора часов. Дипломаты обсуждали отношения между двумя государствами.
Как рассказал Сергей Рябков, в переговорах была затронута и ситуация в Афганистане. Как сообщил Пятый канал, Москва указала Вашингтону на неприемлемость военного присутствия американской стороны в Центральной Азии.
Нуланд сразу после окончания переговоров села в свой автомобиль и уехала, на вопросы журналистов она отвечать не стала.
Россия не стремится к дальнейшей эскалации в отношениях с США. Поэтому Рябков на встрече с Нуланд предложил снять введенные ранее взаимные ограничения.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд прилетела в Москву накануне, 11 октября, инициатива визита исходила от американской стороны. Перед официальными встречами позволила себе немного отдохнуть. Политик насладилась российским «бабьим летом».