Раскрыты детали переговоров Рябкова и Нуланд

В Москве 12 октября состоялись переговоры замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд. Встреча длилась более полутора часов. Дипломаты обсуждали отношения между двумя государствами.

Как рассказал Сергей Рябков, в переговорах была затронута и ситуация в Афганистане. Как сообщил Пятый канал, Москва указала Вашингтону на неприемлемость военного присутствия американской стороны в Центральной Азии.

Нуланд сразу после окончания переговоров села в свой автомобиль и уехала, на вопросы журналистов она отвечать не стала.

Россия не стремится к дальнейшей эскалации в отношениях с США. Поэтому Рябков на встрече с Нуланд предложил снять введенные ранее взаимные ограничения.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд прилетела в Москву накануне, 11 октября, инициатива визита исходила от американской стороны. Перед официальными встречами позволила себе немного отдохнуть. Политик насладилась российским «бабьим летом».