МИД России предложил США снять все взаимные ограничения

Россия не стремится к дальнейшей эскалации в отношениях с США. Поэтому заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на встрече со старшим заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд предложил снять введенные ранее взаимные ограничения. Об этом говорится в официальном релизе на сайте МИД России.

На встрече дипломаты обсудили состояние и перспективы развития отношений между двумя странами. Особое внимание они уделили вопросу работы посольств в Москве и Вашингтоне.

Представитель российского ведомства отметил, что все враждебные шаги со стороны США не останутся без ответа. Но при этом Москва предлагает отказаться от дальнейшей эскалации, а снять все взаимные ограничения, которые вводились последние несколько лет.

Российский дипломат предупредил американскую коллегу, что дальнейшие конфронтационное поведение Вашингтона по международным и региональным проблемам приведет к деградации отношений двух государств. Поэтому США нужно рассмотреть реалистичный подход, который предусматривает равноправие и взаимный учет интересов двух мировых держав.

Отношения России и США серьезно испортились в апреле, когда американский лидер Джо Байден подписал закон о введении новых санкций, которые коснулись российского госдолга на первичном рынке. Тогда же из посольства России в Вашингтоне выслали 10 дипломатов, которых обвинили в шпионаже.

Москва приняла ответные меры и выслала 10 сотрудников американского посольства в Москве, а также запретила дипломатическому ведомству нанимать на работу россиян и граждан третьих стран. В мае правительство России утвердило список недружественных стран, куда кроме США также включили Чехию.