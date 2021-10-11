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    11 октября 2021, 23:14

    Нуланд успела насладиться «бабьим летом» перед официальными встречами в Москве. Фото

    Пресс-секретарь посольства США показал в Twitter фото Виктории Нуланд накануне официальных встреч

    Александра Ломейко

    Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, которая прилетела 11 октября в Москву, перед официальными встречами позволила себе немного отдохнуть. Политик насладилась российским «бабьим летом».

    Пресс-секретарь американского посольства в Москве Джейсон Ребхольц опубликовал снимок Нуланд в своем Twitter, процитировав замглавы Госдепа.

    «„Наслаждаюсь бабьим летом“ в Спасо Хаус в Москве с моим коллегой Эриком Грином», — привел он слова Нуланд.

    Представители американской дипломатии сфотографировались без верхней одежды на фоне особняка посла США.

    Заместитель госсекретаря добавила, что надеется на консультации с правительством РФ, бизнес-сообществом и выпускниками программы обмена.

    Виктория Нуланд прибыла в Россию 11 октября и пробудет в столице до 13 октября. У нее запланированы встречи в МИД РФ и других ведомствах. Переговоры в Москве будут направлены на обсуждение стабильных и предсказуемых отношений между странами.