Нуланд успела насладиться «бабьим летом» перед официальными встречами в Москве. Фото

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, которая прилетела 11 октября в Москву, перед официальными встречами позволила себе немного отдохнуть. Политик насладилась российским «бабьим летом».

Пресс-секретарь американского посольства в Москве Джейсон Ребхольц опубликовал снимок Нуланд в своем Twitter, процитировав замглавы Госдепа.

«„Наслаждаюсь бабьим летом“ в Спасо Хаус в Москве с моим коллегой Эриком Грином», — привел он слова Нуланд.

Представители американской дипломатии сфотографировались без верхней одежды на фоне особняка посла США.

Заместитель госсекретаря добавила, что надеется на консультации с правительством РФ, бизнес-сообществом и выпускниками программы обмена.

Виктория Нуланд прибыла в Россию 11 октября и пробудет в столице до 13 октября. У нее запланированы встречи в МИД РФ и других ведомствах. Переговоры в Москве будут направлены на обсуждение стабильных и предсказуемых отношений между странами.