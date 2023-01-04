Мир 04 января 2023, 21:09 США анонсировали новую поставку оружия Украине Представитель Белого дома Кирби: Украина получит новое оружие, в том числе HIMARS РИА «Новости»

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Власти США в ближайшие дни и недели отправят на Украину новый пакет военной помощи в связи с увеличением интенсивности боев на востоке страны. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением во время онлайн-брифинга выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он подчеркнул, что США не видят причин для скорого завершения боевых действий на Украине. В новую военную помощь могут войти новые установки реактивных систем залпового огня HIMARS.

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«Мы предоставляем и будем продолжать предоставлять Украине системы вооружений и оказывать поддержку, необходимые для самообороны. Это включало в себя HIMARS в прошлом и вполне может включать еще больше HIMARS в будущем. <…> Вы увидите, как мы снова будем это делать в ближайшие дни и недели», — заявил Кирби.

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Представитель Белого дома добавил, что украинские военные используют системы РСЗО в качестве «огня большой дальности». Так он прокомментировал удар по месту временного расположения украинских военных в Макеевке.

Выпущенные украинскими войсками четыре из шести ракет HIMARS попали в место временной дислокации российских войск в Макеевке в ночь на 1 января.

Первый заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-лейтенант Сергей Севрюков заявил, что количество погибших увеличилось до 89 человек.

Как уточнило «ФедералПресс», для выяснения всех обстоятельств удара в министерстве создали специальную комиссию.