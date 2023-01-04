04 января 2023, 14:48
МИД Украины анонсировал подготовку к передаче ВСУ систем Patriot
Глава МИД Украины Кулеба заявил о начале подготовки к передаче ВСУ систем ПВО Patriot
Подготовка к передаче Украине американских систем противовоздушной обороны Patriot уже началась. Об этом на брифинге заявил глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.
«Ожидаем развертывания Patriot в максимально короткие сроки. Подготовка к передаче этих систем уже началась», — отметил он.
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Кулеба выразил уверенность, что Украина в новом году получит танки и другое вооружение от западных партнеров.
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В конце декабря глава украинского МИД рассказал, что сроки обучения украинских военнослужащих работе с американскими системами противовоздушной обороны Patriot составят менее шести месяцев.
США не собирались поставлять Украине системы Patriot, пока военнослужащие не пройдут качественное обучение по работе с ними. В комплекс включили генераторы, радары и вспомогательную технику со станцией управления.
Оружие
Украина
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