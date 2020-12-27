Раскрыто влияние «британского» штамма коронавируса на детей

«Самое большое число заразившихся [мутировавшим] вирусом среди учеников с седьмых по 11-е классы», — приводит газета текст результатов исследования.

По данным ученых, весной 2021 года заболеваемость СОVID-19 в результате заражения этим штаммом достигнет пика. Наибольшее число случаев ожидают в Лондоне, на юго-востоке и востоке Великобритании.

О мутировавшем штамме 2019-nCoV на прошлой неделе рассказал британский премьер-министр Борис Джонсон. По его словам, его выявили еще в сентябре. Более заразный вариант вируса уже перебрался в некоторые страны, в числе которых соседняя Франция. Евросоюз с нового года перестанет пускать к себе людей из Великобритании.

Вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев подчеркнул, что опасность нового штамма только в том, что он более заразный. Его патогенность такая же, как у коронавируса, который с весны циркулирует в мире.