Вирусолог рассказал о способах противостояния «британскому» штамму коронавируса
Зуев заметил, что опасность нового штамма заключается только в том, что он стал более заразным. Это значит, что зараженный первоначальным штаммом человек, когда чихнул — заразил троих, а инфицированный новым «британским» штаммом чихнул — и заразил человек 10, объяснил вирусолог.
При этом он отметил, что патогенность «британского» штамма такая же, как и у первоначального.
«Надо сохранять масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию, о которой твердят ежедневно», — отметил Зуев, говоря о том, что нужно делать, чтобы избежать заражения «британским» штаммом коронавируса.
Вирусолог отметил, что по возможности необходимо избегать мест большого скопления людей, а если нужно выйти в магазин, то человеку надо надеть защитную маску и перчатки.
«Главное, что у него антигенные свойства не изменились, поэтому эффективность вакцины сохраняется и в отношении этого штамма», — заметил Зуев.
В середине декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что местные ученые выявили мутировавший вариант коронавируса. Он может быть причиной быстрого распространения COVID-19 в юго-восточной части страны. Премьер-министр Борис Джонсон объявил, что новый штамм может быть на 70% заразнее. Однако пока нет доказательств его большей летальности.
В общей сложности с начала пандемии коронавирусом заразились в мире более 80 миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса в США.