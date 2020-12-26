Вирусолог рассказал о способах противостояния «британскому» штамму коронавируса

Для того, чтобы защититься от заражения «британским» штаммом коронавируса необходимо сохранять общую политику прерывания распространения инфекции — а именно соблюдать масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию, рассказал «360» доктор медицинских наук, вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев.

Зуев заметил, что опасность нового штамма заключается только в том, что он стал более заразным. Это значит, что зараженный первоначальным штаммом человек, когда чихнул — заразил троих, а инфицированный новым «британским» штаммом чихнул — и заразил человек 10, объяснил вирусолог.

При этом он отметил, что патогенность «британского» штамма такая же, как и у первоначального.

«Надо сохранять масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию, о которой твердят ежедневно», — отметил Зуев, говоря о том, что нужно делать, чтобы избежать заражения «британским» штаммом коронавируса.

Вирусолог отметил, что по возможности необходимо избегать мест большого скопления людей, а если нужно выйти в магазин, то человеку надо надеть защитную маску и перчатки.

«Главное, что у него антигенные свойства не изменились, поэтому эффективность вакцины сохраняется и в отношении этого штамма», — заметил Зуев.

В середине декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что местные ученые выявили мутировавший вариант коронавируса. Он может быть причиной быстрого распространения COVID-19 в юго-восточной части страны. Премьер-министр Борис Джонсон объявил, что новый штамм может быть на 70% заразнее. Однако пока нет доказательств его большей летальности.

В общей сложности с начала пандемии коронавирусом заразились в мире более 80 миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса в США.