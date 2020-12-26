Первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса выявили в Франции

Первый случай заражения был установлен в городе Тур. Из материала следует, что штамм был выявлен у мужчины, который сейчас находился на самоизоляции дома. Ранее мужчина проживал в Великобритании, симптомов коронавируса у него не наблюдалось.

Британские ученые выявили в Соединенном Королевстве новый штамм коронавируса в декабре, напоминает «Газета.ru». Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса гораздо заразнее, чем другие виды вируса.

«Британский» штамм коронавируса на 56% заразнее оригинального, что в будущем приведет к росту числа пациентов в больницах, считают ученые из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе. Даже если сохранить в стране все ограничения, включая локдаун, ситуация будет меняться к худшему, считают авторы исследования. Они предполагают, что из-за перегрузки системы здравоохранения вероятен скачок госпитализаций и летальных исходов, уточнил «Царьград».