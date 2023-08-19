Мир 19 августа 2023, 20:28 Верующих заблокировали на выходе из храма УПЦ из-за повесток СПЖ: полицейские с автоматами не выпускали верующих из собора УПЦ в Каменце-Подольском РИА «Новости»

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Сотрудники военкоматов при поддержке полицейских прибыли на территорию кафедрального собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Каменец-Подольский. Об этом сообщил Союз православных журналистов (СПЖ) в Telegram-канале.

«Каменец-Подольский. На территорию собора пришли полицейские с автоматами. Сотрудники ТЦК раздают повестки паломникам», — указали в сообщении.

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По данным СПЖ, правоохранители заблокировали выходы с территории храма. Позже они стали выпускать людей через одну из боковых калиток. При этом они останавливали мужчин призывного возраста и проверяли у них документы. А сотрудники военкомата пытались вручать им повестки.

Полковник Запорожского областного территориального центра комплектования (ТЦК) Андрей Гуренко подтвердил законность вручения повесток на пляжах, блокпостах и в других общественных местах.