19 августа 2023, 20:28
Верующих заблокировали на выходе из храма УПЦ из-за повесток
СПЖ: полицейские с автоматами не выпускали верующих из собора УПЦ в Каменце-Подольском
Сотрудники военкоматов при поддержке полицейских прибыли на территорию кафедрального собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Каменец-Подольский. Об этом сообщил Союз православных журналистов (СПЖ) в Telegram-канале.
«Каменец-Подольский. На территорию собора пришли полицейские с автоматами. Сотрудники ТЦК раздают повестки паломникам», — указали в сообщении.
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По данным СПЖ, правоохранители заблокировали выходы с территории храма. Позже они стали выпускать людей через одну из боковых калиток. При этом они останавливали мужчин призывного возраста и проверяли у них документы. А сотрудники военкомата пытались вручать им повестки.
Полковник Запорожского областного территориального центра комплектования (ТЦК) Андрей Гуренко подтвердил законность вручения повесток на пляжах, блокпостах и в других общественных местах.
Украина
УПЦ
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