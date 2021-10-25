Двух членов съемочной группы решили проверить на причастность к смерти оператора Хатчинс

Правоохранительные органы США заинтересовались двумя членами съемочной группы фильма «Ржавчина», которые готовили оружие для Алека Болдуина. Полицейские решили проверить их на причастность к смерти оператора Галины Хатчинс. Об этом написали в американских СМИ, сообщило агентство «Интерфакс».

«В центре расследования обстоятельств рокового инцидента во время съемок фильма с участием актера Алека Болдуина в американском штате Нью-Мексико оказались два человека. Ими являются оружейный эксперт Анна Гутьеррес-Рид, которая была ответственна за оружие на съемочной площадке, а также ассистент режиссера Дэйв Голлс. Он передал Болдуину оружие, из которого был ранен режиссер Джоэл Соуз и оператор Галина Хатчинс», — передали корреспонденты «Интерфакса» слова, произнесенные в эфире немецкого радио DW.

Предварительное расследование показало, что Анна Гутьеррес-Рид занималась подготовкой оружия к съемкам, а Дэйв Голлс передал пистолет Болдуину, при этом уверив актера, что в нем нет боевых патронов. В отчете полиции сказано, чьл Голлс тоже не имел об этом представления.

Авторы The New York Post до этого писали, что перед стрельбой на съемочной площадке была очень напряженная атмосфера, несколько участников процесса жаловались на свою работу.

Актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс во время съемок фильма «Ржавчина» 22 октября. Сейчас съемки фильма приостановили, началось расследование случившегося.