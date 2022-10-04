Ракета КНДР пролетела 4,6 тысячи километров | 360°

Мир 04 октября 2022, 08:53 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Ракета КНДР пролетела 4,6 тысячи километров Генсек кабмина Японии Мацуно: ракета КНДР пролетела 4,6 тысячи километров РИА «Новости»

Читать 360tv в

Баллистическая ракета, которую сегодня запустила КНДР, пролетела 4,6 тысячи километров, максимальная высота ее полета достигла тысячи километров, сообщил генсек кабинета министров Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции в Токио. Об этом написал ТАСС.

«Ракета КНДР пересекла воздушное пространство Японии в районе префектуры Аомори. Она преодолела около 4,6 тысячи километров, максимальная высота полета составила порядка тысячи километров. Ракетные технологии продолжают совершенствоваться», — рассказал Мацуно.

Реклама

Японская сторона в сотрудничестве с Южной Кореей и Соединенными Штатами внимательно следит за военной активностью Северной Кореи, подчеркнул генсек японского кабмина.

Реклама

Ракета пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане. В японском Минобороны предположили, что она преодолела максимальное расстояние за всю историю ядерных испытаний. Южная Корея пообещала дать решительный ответ на очередной запуск баллистической ракеты.

Предыдущий запуск состоялся 25 сентября. Тогда ракета пролетела порядка 400 километров, максимальная высота ее полета составила около 50 километров. Она упала в Японском море.

0 0 0 0 0 0