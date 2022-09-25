Минобороны Японии сообщило, что ракета КНДР пролетела порядка 400 км | 360°

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Минобороны Японии сообщило, что ракета КНДР пролетела порядка 400 км

Глава Минобороны Японии Хакамада: ракета КНДР пролетела порядка 400 км

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Баллистическая ракета, запущенная Северной Кореей 25 сентября, пролетела порядка 400 километров, при этом максимальная высота ее полета составила порядка 50 км, заявил глава Минобороны Японии Ясукадзу Хамада. Его слова привел ТАСС.

«Ракета упала за пределами исключительной экономической зоны нашей страны в Японском море», — отметил он.

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Министр добавил, что специалисты собирают информацию об очередном пуске ракеты Пхеньяном. Он не уточнил тип баллистической ракеты, которая была использована.

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Северная Корея в 2005 году открыто заявила о своей ядерной программе. Год спустя был произведен первый ядерный взрыв. В 2012 году в Конституцию республики внесли изменения относительно ядерного статуса.

Ранее ЦТАК передало слова лидера КНДР Ким Чен Ын, заявившего, что он не откажется от ядерного оружия.

Оно помогает сохранить безопасность и суверенитет Кореи.

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