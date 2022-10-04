Власти Южной Кореи предупредили о решительном ответе на запуск ракеты КНДР | 360°

Мир 04 октября 2022, 05:10 Поделиться Telegram

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Viber Власти Южной Кореи предупредили о решительном ответе на запуск ракеты КНДР Ренхап: Президент Южной Кореи Юн Сок Ель предупредил КНДР о последствиях запуска ракеты YouTube

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Южная Корея даст решительный ответ на очередной запуск баллистической ракеты властями Северной Кореи. Об этом заявил президент республики Юн Сок Ель, его слова передало агентство Ренхап.

Юн Сок Ель в своем обращении к соотечественникам после запуска ракеты отметил, что она пролетела порядка четырех тысяч километров. Правительство Японии полагает — ракету выпустили в направлении островов Хоккайдо и Хонсю.

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Власти призывали жителей указанных регионов укрыться в зданиях или под землей. В итоге северокорейская ракета пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане.

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В министерстве обороны Японии предположили, что выпущенная сегодня ракета КНДР преодолела самое большое расстояние за всю историю ядерных испытаний. Ее максимальная скорость достигала 17 Махов.

Ранее в нескольких японских населенных пунктах включили воздушную тревогу. Правительство Японии считает, что Пхеньян своей ядерной программой угрожает не только соседним государствам, азиатскому региону, но и всему миру. Однако лидер КНДР Ким Чен Ын не намерен отказываться от ядерного статуса своей страны.

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