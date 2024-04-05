Мир 05 апреля 2024, 14:18 Работу харьковского метро приостановили из-за проблем с электричеством Харьковский метрополитен возобновил работу после приостановки утром 5 апреля Unsplash

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В Харькове возобновили работу метрополитена после временной приостановки. Об этом объявила пресс-служба транспортного предприятия.

«Возобновлено движение поездов по линиям метрополитена», — сообщили в метрополитене.

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Движение поездов приостановили около 07:30 и возобновили через полтора часа. Администрация Харьковского метрополитена не уточнила причину.

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что на сетях произошло «техническое повреждение». Из-за этого утром частично приостановили работу электротранспорта и ввели график почасовых отключений электричества. По подсчетам компании, без света оставались около 550 тысяч потребителей.

Ночью в Харьковской области прогремела серия взрывов. Объекты энергетической инфраструктуры повредили в Одесской области, но обошлось без отключения электричества.