Мир 31 декабря 2022, 01:58 Работу предприятий Одессы ограничат в новогодние праздники Глава Одесской ОГА Марченко: работу энергоемких предприятий ограничат в праздничные дни freepik

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Работу некоторых предприятий в Одесской области ограничат в новогодние каникулы, чтобы обеспечить электричеством население. Об этом заявил глава обладминистрации Максим Марченко в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что власти региона проводят беседы и консультации с наиболее энергоемкими предприятиями области по вопросу ограничения их работы.

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«Освобожденные энергетические мощности будут направлены для обеспечения бытовых пользователей электроэнергией для того, чтобы у наших жителей была возможность провести праздничные дни без отключения электроэнергии», — сказал Марченко.

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Ранее сообщалось, что в регионе в результате массированного удара зафиксировали повреждения объектов критической инфраструктуры. Без света осталось более 400 тысяч абонентов.

С прошлой недели в Одессе действуют новые графики отключений электричества. В них выделили три категории: временные интервалы, когда свет гарантировано есть, когда отсутствует и когда ожидаются перебои.