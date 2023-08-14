Мир 14 августа 2023, 18:28 Пытавшегося помешать сожжению Корана мужчину задержали в Швеции Aftonbladet: полиция Швеции задержала желавшего сорвать сожжение Корана мужчину Википедия

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Шведская полиция задержала мужчину, который попытался сорвать очередную акцию с сожжением Корана. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

«Полиция задержала мужчину в связи с демонстрацией с сожжением Корана <…> в Стокгольме», — указали авторы издания.

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По версии шведских правоохранителей, мужчина подбежал к организаторам акции Салвану Момике и Салвану Наджему. Задержанный обвинил инициаторов сожжения религиозной книги в терроризме.

Момика и Наджем — мигранты из Ирака, уже становившиеся фигурантами уголовного дела за подобные демонстрации. На этот раз они устроили сожжение страниц Корана на площади Минтторгет, неподалеку от парламента Швеции.

Акцию согласовали с властями Стокгольма, сообщили «Известия». Демонстрантов охраняла полиция, отделившая микроавтобусами организаторов и зрителей.

Публичные сожжения Корана начали устраивать не только в Швеции, но и в Дании. Посольство Ирана осудило датские власти за бездействие в этой ситуации.