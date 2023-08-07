Мир 07 августа 2023, 14:24 Бездействие властей Дании после акций с сожжением Корана удивило Иран Посольство Ирана осудило власти Дании за отсутствие мер к осквернителям Корана piqsels

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Отсутствие реакции на продолжающиеся акции с оскорблением Корана со стороны властей Дании вызвали удивление. Об этом говорится в официальном заявлении посольства Ирана в Копенгагене. Текст обращения опубликован на сайте Министерства иностранных дел Исламской Республики.

Дипломаты заявили, что решительно осудили поведение радикалов, которые оскорбили священную для мусульман книгу.

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«Посольство удивлено бездействием датских властей по предотвращению постоянной пропаганды насилия в форме речей, полных ненависти и ксенофобии, а также оскорблений Корана», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнула, что власти европейской страны не отреагировали даже на призыв Организации исламского сотрудничества, которая в своей резолюции призвала Данию остановить радикалов.

В МИД отметили, что снова вызвали к себе датского посла в Тегеране, которому выразили очередной протест после акций европейских националистов.

Праворадикальная группировка «Датские патриоты» несколько дней подряд устраивала акции с сожжением Корана напротив посольств стран, где Ислам является доминирующей религией. Свои выступления националисты провели у дипмиссий Ирака, Ирана, Турции, Египта и Пакистана. Каждый раз они уходили безнаказанными.