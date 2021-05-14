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    14 мая 2021, 12:40

    Зеленский оценил арест Медведчука

    Андрей Иванов

    Виктора Медведчука законным способом лишили возможности «наносить разрушительный вред» государственной безопасности Украины, уверен президент Владимир Зеленский.

    Зеленский оценил арест Медведчука

    «С помощью законных инструментов Медведчук был лишен возможности использовать медиаактивы и государственное имущество для того, чтобы откровенно бить по стране и наносить разрушительный вред государственной безопасности», — написал Зеленский в колонке, которую опубликовало издание «Фокус».

    13 мая суд отправил лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука под домашний арест. Его заподозрили в государственной измене и разграблении ресурсов в Крыму. Еще одним фигурантом этого дела стал депутат Тарас Козак. Накануне поздно вечером в здании полиции Киева на политика надели электронный браслет. При этом присутствовал прокурор.

    Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что обвинения в адрес украинских парламентариев не имеют под собой никаких оснований. По его словам, угрозы реальными сроками за мифические преступления «приведут к дальнейшей деградации системы власти на Украине и обострят ее политическое слабоумие».