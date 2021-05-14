Зеленский оценил арест Медведчука

Виктора Медведчука законным способом лишили возможности «наносить разрушительный вред» государственной безопасности Украины, уверен президент Владимир Зеленский.

«С помощью законных инструментов Медведчук был лишен возможности использовать медиаактивы и государственное имущество для того, чтобы откровенно бить по стране и наносить разрушительный вред государственной безопасности», — написал Зеленский в колонке, которую опубликовало издание «Фокус».

13 мая суд отправил лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука под домашний арест. Его заподозрили в государственной измене и разграблении ресурсов в Крыму. Еще одним фигурантом этого дела стал депутат Тарас Козак. Накануне поздно вечером в здании полиции Киева на политика надели электронный браслет. При этом присутствовал прокурор.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что обвинения в адрес украинских парламентариев не имеют под собой никаких оснований. По его словам, угрозы реальными сроками за мифические преступления «приведут к дальнейшей деградации системы власти на Украине и обострят ее политическое слабоумие».