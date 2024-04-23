23 апреля 2024, 17:42
Путин в Кремле встретился с новым председателем Верховного суда России
Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с новым председателем Верховного суда Ириной Подносовой. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Глава государства поздравил Подносову с назначением. Он отметил ее опыт работы в российской судебной системе.
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«Все есть, чтобы надежно и достойно осуществлять функцию председателя Верховного суда», — подчеркнул президент.
Совет Федерации назначил Подносову 17 апреля. Сенаторы единогласно приняли это решение. До этого Подносова руководила в Верховном суде коллегией по экономическим спорам.
Должность главы Верховного суда стала вакантной после смерти Вячеслава Лебедева. Судья скончался 23 февраля, на церемонии прощания с ним в храме Христа Спасителя присутствовал Путин.
Кремль
Суд
Владимир Путин
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