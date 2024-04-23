Мир 23 апреля 2024, 17:42 Путин в Кремле встретился с новым председателем Верховного суда России РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с новым председателем Верховного суда Ириной Подносовой. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства поздравил Подносову с назначением. Он отметил ее опыт работы в российской судебной системе.

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«Все есть, чтобы надежно и достойно осуществлять функцию председателя Верховного суда», — подчеркнул президент.

Совет Федерации назначил Подносову 17 апреля. Сенаторы единогласно приняли это решение. До этого Подносова руководила в Верховном суде коллегией по экономическим спорам.

Должность главы Верховного суда стала вакантной после смерти Вячеслава Лебедева. Судья скончался 23 февраля, на церемонии прощания с ним в храме Христа Спасителя присутствовал Путин.