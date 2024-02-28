Власть 28 февраля 2024, 10:59 Путин приехал на церемонию прощания с Лебедевым в Москве Путин принял участие в церемонии прощания с председателем ВС Лебедевым РИА «Новости»

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В Колонном зале Дома Союзов в Москве началась гражданская панихида по председателю Верховного суда России Вячеславу Лебедеву. На церемонию прощания прибыл президент Владимир Путин, сообщило РИА «Новости».

В зале установили гроб, накрытый государственным флагом, поставили венки и портрет усопшего. Владимир Путин занял место рядом с родственниками Вячеслава Лебедева.

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Отпевание пройдет в храме Христа Спасителя, погребение — на Новодевичьем кладбище. На время мероприятий ограничили движение автомобилей на участке улицы Большая Дмитровка.

Вячеслав Лебедев умер 23 февраля в возрасте 80 лет. Он возглавлял Верховный суд России с 1991 года, за два года до этого став председателем аналогичного органа РСФСР. Владимир Путин одним из первых выразил соболезнования его семье и всему судейскому сообществу.