Мир 10 февраля 2024, 18:05 Путин в беседе с Карлсоном намекнул на обмен Гершковича Ведущий Саймс: Путин в беседе в интервью сообщил, на кого РФ обменяет Гершковича Пресс-служба Кремля

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Президент Путин во время интервью с американским репортером Такером Карлсоном четко сформулировал, на кого Россия может обменять обвиненного в шпионаже журналиста Эвана Гершковича. Об этом рассказал ведущий программы «Большая игра» Дмитрий Саймс, сообщило издание News.ru.

Глава государства не называл имен, но направил Западу четкий и ясный сигнал, подчеркнул политолог. По словам Саймса, Путин подробно рассказал о своей позиции по обмену Гершковича.

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«Путин объяснил, как он видит возможность разрешения этой ситуации, и, не называя имен, достаточно четко сформулировал, в ком Россия заинтересована в качестве человека, которого нужно было бы выпустить коллективному Западу», — объяснил телеведущий.

Путин в интервью Карлсону заявил, что обвиненный в шпионаже журналист работал на американскую разведку. Российский лидер отметил, что страна сделала уже достаточно жестов доброй воли и «исчерпала все лимиты». В The Wall Street Journal предположили, что Гершковича освободят в ближайшее время.