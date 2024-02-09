09 февраля 2024, 07:06
Заявление Путина обнадежило работодателей подозреваемого в шпионаже Эвана Гершковича
WSJ призвала к освобождению репортера Гершковича после интервью Путина Карлсону
Президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону допустил обмен арестованного по обвинению в шпионаже журналиста Эвана Гершковича. Редакция The Wall Street Journal выпустила заявление по этому поводу.
«Нас воодушевляет желание России заключить сделку, которая вернет Эвана домой, и мы надеемся, что это приведет к его быстрому освобождению и возвращению к семье и в нашу редакцию», — заявила газета.
Реклама
Коллеги американца заявили, что его арестовали за выполнение своих должностных обязанностей. Они призвали не считать журналистику преступлением.
Эвана Гершковича задержали весной 2023 года в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже. По версии следствия, он собирал сведения, относившиеся к гостайне. Владимир Путин допустил обмен журналиста на осужденного за границей россиянина. По его словам, спецслужбы обсуждали условия освобождения репортера.
Уголовное дело
Журналистика
Интервью
Владимир Путин
Задержание Эвана Гершковича
Такер Карлсон
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Реклама
Реклама