Криминал 09 февраля 2024, 07:06 Заявление Путина обнадежило работодателей подозреваемого в шпионаже Эвана Гершковича WSJ призвала к освобождению репортера Гершковича после интервью Путина Карлсону РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону допустил обмен арестованного по обвинению в шпионаже журналиста Эвана Гершковича. Редакция The Wall Street Journal выпустила заявление по этому поводу.

«Нас воодушевляет желание России заключить сделку, которая вернет Эвана домой, и мы надеемся, что это приведет к его быстрому освобождению и возвращению к семье и в нашу редакцию», — заявила газета.

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Коллеги американца заявили, что его арестовали за выполнение своих должностных обязанностей. Они призвали не считать журналистику преступлением.

Эвана Гершковича задержали весной 2023 года в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже. По версии следствия, он собирал сведения, относившиеся к гостайне. Владимир Путин допустил обмен журналиста на осужденного за границей россиянина. По его словам, спецслужбы обсуждали условия освобождения репортера.