Общество 09 февраля 2024, 02:46 Путин предрек воссоединение русского народа на Украине Путин заявил, что на Украине произойдет воссоединение русского народа РИА «Новости»

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Западные страны думали, что боевые действия на Украине навсегда растащили русский народ, но его воссоединение произойдет. Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил президент Владимир Путин.

«На Западе все думают, что боевые действия растащили одну часть русского народа от другой. Это не так, воссоединение произойдет. Оно никуда и не делось», — сказал он.

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По словам главы государства, нынешний киевский режим «растаскивает» Русскую православную церковь, но эти шаги также изначально обречены на провал.

«Церковь объединяет душу, а не территорию. Разделить ее никому не удастся», — добавил Путин.

Ранее российский лидер выразил уверенность, что Россия и Украина рано или поздно смогут договориться о разрешении нынешнего конфликта. По его словам, стороны практически нашли точки соприкосновения в 2022 году, однако по указке Запада киевский режим взял курс на войну до победного конца.