09 февраля 2024, 02:46
Путин предрек воссоединение русского народа на Украине
Путин заявил, что на Украине произойдет воссоединение русского народа
Западные страны думали, что боевые действия на Украине навсегда растащили русский народ, но его воссоединение произойдет. Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил президент Владимир Путин.
«На Западе все думают, что боевые действия растащили одну часть русского народа от другой. Это не так, воссоединение произойдет. Оно никуда и не делось», — сказал он.
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По словам главы государства, нынешний киевский режим «растаскивает» Русскую православную церковь, но эти шаги также изначально обречены на провал.
«Церковь объединяет душу, а не территорию. Разделить ее никому не удастся», — добавил Путин.
Ранее российский лидер выразил уверенность, что Россия и Украина рано или поздно смогут договориться о разрешении нынешнего конфликта. По его словам, стороны практически нашли точки соприкосновения в 2022 году, однако по указке Запада киевский режим взял курс на войну до победного конца.
Владимир Путин
Украина
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
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