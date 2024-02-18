Мир 18 февраля 2024, 13:49 Путин указал на готовность России выполнять Минские соглашения Путин заявил, что Россия была готова выполнять Минские соглашения РИА «Новости»

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Россия намеревалась выполнять подписанные с Украиной Минские соглашения, однако европейские партнеры изначально не хотели соблюдать договоренности. Об этом журналисту Павлу Зарубину заявил президент Владимир Путин.

«Россия думала, что сможет постепенно реализовать Минские соглашения, несмотря на их сложность. Но вторая сторона этого делать не собиралась изначально», — сказал он.

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Путин отметил, что много думал над тем, как уговорить жителей республик Донбасса пойти на выполнение Минских соглашений.

«Сами мы старались реализовать договоренности, не зная, что партнеры в Европе не планировали делать то же самое», — добавил президент.

Глава государства выразил сожаление, что Россия не начала активные действия на Украине гораздо раньше. По его словам, страна полагала, что имеет дело с порядочными людьми.

Также Путин заявил, что Россия готова пойти на мирное урегулирование украинского конфликта, если Запад захочет того же.