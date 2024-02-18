Важное 18 февраля 2024, 13:47 «Если Запад хочет мирного урегулирования, Россия готова». Путин — о ситуации на Украине Путин: если Запад хочет мирного урегулирования на Украине, Россия готова РИА «Новости»

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Если Запад хочет мирного урегулирования конфликта на Украине, Россия готова к такому развитию событий. Об этом в интервью Павлу Зарубину заявил президент Владимир Путин. Видео опубликовали 18 февраля в Telegram-канале журналиста.

В ходе беседы глава государства заявил, что не знает, хочет ли Запад мирного урегулирования украинского конфликта, но если это так, то Россия со своей стороны готова к такому развитию событий.

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«Не знаю, хотят сегодня. Пожалуйста. Я уже сказал, мы готовы к диалогу», — подчеркнул Путин.

Президент неоднократно говорил о том, что Россия не отказывалась от переговорного процесса, в то время как власти Украины, наоборот, на законодательном уровне запретили их проведение.

В середине января Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов страны отметил, что если бы Киев согласился на мирный диалог, то спецоперация завершилась бы еще полтора года назад.

«Придурки, давно бы все закончилось. Если бы пошли на мирное урегулирование, все было бы закончено полтора года назад. Это подчеркивает, что они несамостоятельные», — констатировал он.