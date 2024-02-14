14 февраля 2024, 23:13
Путин выразил сожаление, что не начал СВО на Украине раньше
Путин: Россия вынуждена сожалеть, что не начала спецоперацию на Украине раньше
Россия сожалеет, что не стала вести активных действий на Украине раньше, надеясь на порядочность оппонентов. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. Видео опубликовали в Telegram-канале Кремля.
«Единственное, о чем мы можем сожалеть, — это о том, что не начали активные действия раньше, полагая, что мы имеем дело с порядочными людьми», — сказал он.
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Глава государства напомнил о признании занимавших тогда посты канцлера ФРГ и президента Франции, что они не будут выполнять Минские соглашения, им просто нужно было выиграть время. Такую тактику Запад использовал, чтобы «накачать оружием украинский режим, что они благополучно и сделали», добавил Путин.
Также Владимир Путин заявил, что российские пытались прекратить конфликт на Украине, причем на первом этапе для этого хотели использовать мирные средства.
Россия
Владимир Путин
Украина
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