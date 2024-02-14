Власть 14 февраля 2024, 23:13 Путин выразил сожаление, что не начал СВО на Украине раньше Путин: Россия вынуждена сожалеть, что не начала спецоперацию на Украине раньше РИА «Новости»

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Россия сожалеет, что не стала вести активных действий на Украине раньше, надеясь на порядочность оппонентов. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. Видео опубликовали в Telegram-канале Кремля.

«Единственное, о чем мы можем сожалеть, — это о том, что не начали активные действия раньше, полагая, что мы имеем дело с порядочными людьми», — сказал он.

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Глава государства напомнил о признании занимавших тогда посты канцлера ФРГ и президента Франции, что они не будут выполнять Минские соглашения, им просто нужно было выиграть время. Такую тактику Запад использовал, чтобы «накачать оружием украинский режим, что они благополучно и сделали», добавил Путин.

Также Владимир Путин заявил, что российские пытались прекратить конфликт на Украине, причем на первом этапе для этого хотели использовать мирные средства.