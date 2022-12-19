Мир 19 декабря 2022, 21:34 Путин указал на эффективность действий России и Белоруссии в борьбе с санкциями Президент Путин: Россия и Белоруссия эффективно противостоят санкциям РИА «Новости»

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Россия и Белоруссия уверенно и эффективно противостоят санкциям Запада, а также попыткам изолировать страны от остального мира. Об президент Владимир Путин заявил по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Сообща мы координируем шаги по минимизации влияния незаконных ограничительных мер на экономику наших стран. И делаем это достаточно уверенно и эффективно», — отметил он.

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Глава государства также назвал встречу в расширенном составе с Александром Лукашенко результативной. Он напомнил, что сотрудничество России и Белоруссии опирается на две ключевые сферы — промышленную кооперацию и сельское хозяйств.

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Владимир Путин находится с рабочим визитом в Минске. Это первая поездка российского лидера в Белоруссию с 2019 года. Президенты двух стран во время переговоров отметили незыблемость курса на сотрудничество и укрепление суверенитетов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал причиной встречи с Владимиром Путиным в Минске невозможность решения некоторых вопросов кабминами двух стран без личного присутствия лидеров.