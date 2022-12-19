Власть 19 декабря 2022, 17:55 Лукашенко объяснил встречу с Путиным невозможностью решить вопросы без участия президентов Президент Лукашенко объяснил встречу с Путиным необходимостью решения некоторых вопросов РИА «Новости»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что причиной встречи с президентом России Владимиром Путиным в Минске стала невозможность решения некоторых вопросов кабминами двух стран без участия лидеров. Об этом сообщил ТАСС.

По словам Лукашенко, по ряду чувствительных тем правительства исчерпали переговорные возможности, позиции сторон сформулированы.

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«Правительства считают, что без нас с вами, Владимир Владимирович, достичь согласия по отдельным вопросам невозможно», — отметил белорусский лидер.

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Первая часть встречи проходит в широком составе, в ней принимают участие делегации. Российскую сторону представляют вице-премьер Алексей Оверчук, глава Минобороны Сергей Шойгу, помощник президента РФ Юрий Ушаков, представитель Кремля Дмитрий Песков и руководитель Роскосмоса Юрий Борисов.

Путин обозначил приоритет развития отношений России и Белоруссии.