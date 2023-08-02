Мир 02 августа 2023, 17:01 Путин указал на бесполезные попытки Украины и Запада уничтожить все русское Путин: у политики Украины и Запада по уничтожению всего русского нет будущего РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин указал на провал риторики Украины и стран Запада, пытающихся уничтожить все, что связано с РФ. Об этом глава государства заявил на совещании с членами правительства.

Президент отметил, что киевский режим и его западные хозяева пытаются уничтожить всю русскую литературу, изъяв книги из продаж и библиотек.

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«Так же они мечтают поступить со всеми, кто думает, разговаривает и читает на русском языке. У подобной политики никогда не было и, уверен, не будет никакого будущего», — подчеркнул Путин.

С такой речью глава государства выступил в рамках темы об интеграции новых регионов в общероссийское культурное пространство. По его словам, жители ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей всегда хранили родной язык и живой интерес к «великой русской литературе».

«Знаю, любят произведения наших выдающихся соотечественников», — указал Путин.

Верховная рада зарегистрировала законопроект о штрафах за песни на русском языке в публичных местах. Нарушение установки влечет наложение штрафа от 300 до 500 необлагаемых налогом минимальных доходов граждан. Запрет коснулся также продажи русскоязычных книг и исполнения «аудиовизуальных произведений» на русском языке.