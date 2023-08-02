Мир 02 августа 2023, 01:21 Украинцев начнут штрафовать за прослушивание песен на русском языке Верховная Рада зарегистрировала законопроект о штрафах за песни на русском языке РИА «Новости»

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Законопроект о запрете использования музыки на русском языке в публичных местах зарегистрировали в Верховной раде. Текст проекта опубликовали на сайте парламента Украины.

«Публичное использование, <…> музыкальных фонограмм, музыкальных клипов и других произведений, распространение которых запрещено, влечет наложение штрафа от 300 до 500 необлагаемых налогом минимальных доходов граждан», — указали в документе.

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Согласно законопроекту, также будет предусмотрен штраф в размере 1000 или 1500 необлагаемых налогом минимальных доходов граждан в случае повторного нарушения. Уточняется, что проект внесли 15 украинских депутатов.

Ранее городской совет Киева запретил включать и исполнять в публичных местах песни на русском языке. Запрет коснулся также продажи русскоязычных книг и исполнения «аудиовизуальных произведений» на русском языке.