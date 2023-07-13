Мир 13 июля 2023, 22:35 Песни на русском языке запретили включать в публичных местах Киева Горсовет Киева запретил включать и исполнять в публичных местах песни на русском языке Pxhere

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Городской совет Киева запретил включать и исполнять в публичных местах песни на русском языке. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на городскую администрацию.

«Киевский городской совет наложил мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории города Киева», — отметили в мэрии.

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Решение приняли 13 июля на пленарном заседании II сессии Киевского городского совета ІХ созыва. За проголосовал 71 депутат, уточнили в публикации. Запрет коснулся и продажи русскоязычных книг, исполнение «аудиовизуальных произведений», и других услуг на русскому языке, в том числе это коснулось цирковых и театральных постановок.

Экономический обозреватель «Царьграда» Юрий Пронько обратил внимание на нестыковку в принятом киевским горсоветом законе. В украинской столице действительно могут запретить русскоязычные фильмы, книги и песни. Однако местные жители на русском языке разговаривать не перестанут, подчеркнул он.