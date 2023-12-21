21 декабря 2023, 19:11
Путин провел телефонные переговоры с Мадуро
Путин поговорил по телефону с президентом Венесуэлы Мадуро
Президент России Владимир Путин провел телефонную беседу с коллегой из Венесуэлы Николасом Мадуро. Стороны обсудили широкий круг вопросов, сообщила пресс-служба Кремля.
Обсуждались актуальные вопросы российско-венесуэльского сотрудничества в области энергетики, торговли и инвестиций, культурно-гуманитарной сфере. Путин пообещал, что Россия продолжит поддерживать усилия Мадуро по укреплению национальной экономики и суверенитета.
Реклама
Как уточнили в пресс-службе Кремля, лидер Венесуэлы проинформировал Путина о ходе переговоров с президентом Гайаны Ирфааном Али по ситуации вокруг района Эссекибо. Глава государства подчеркнул важность разрешения территориального спора дипломатическим путем.
В повестку переговоров также вошли актуальные вопросы международных отношений. Оба президента едины во мнении, что необходимо формировать справедливый многополярный мир. Путин и Мадуро заявили, что не поддерживают односторонние санкции и вмешательство во внутренние дела со стороны других государств.
Обменявшись поздравлениями с Новым годом и Рождеством, лидеры условились продолжить контакты. Путин напомнил Мадуро о приглашении посетить Россию в 2024 году.
Жители Венесуэлы поддержали присоединение Эссекибо в ходе народного референдума. По подписанному Мадуро декрету, регион станет 24-м штатом.
Николас Мадуро
Международные отношения
Владимир Путин
Реклама
Реклама