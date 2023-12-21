Мир 21 декабря 2023, 19:11 Путин провел телефонные переговоры с Мадуро Путин поговорил по телефону с президентом Венесуэлы Мадуро РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин провел телефонную беседу с коллегой из Венесуэлы Николасом Мадуро. Стороны обсудили широкий круг вопросов, сообщила пресс-служба Кремля.

Обсуждались актуальные вопросы российско-венесуэльского сотрудничества в области энергетики, торговли и инвестиций, культурно-гуманитарной сфере. Путин пообещал, что Россия продолжит поддерживать усилия Мадуро по укреплению национальной экономики и суверенитета.

Реклама

Как уточнили в пресс-службе Кремля, лидер Венесуэлы проинформировал Путина о ходе переговоров с президентом Гайаны Ирфааном Али по ситуации вокруг района Эссекибо. Глава государства подчеркнул важность разрешения территориального спора дипломатическим путем.

В повестку переговоров также вошли актуальные вопросы международных отношений. Оба президента едины во мнении, что необходимо формировать справедливый многополярный мир. Путин и Мадуро заявили, что не поддерживают односторонние санкции и вмешательство во внутренние дела со стороны других государств.

Обменявшись поздравлениями с Новым годом и Рождеством, лидеры условились продолжить контакты. Путин напомнил Мадуро о приглашении посетить Россию в 2024 году.

Жители Венесуэлы поддержали присоединение Эссекибо в ходе народного референдума. По подписанному Мадуро декрету, регион станет 24-м штатом.