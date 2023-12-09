09 декабря 2023, 10:09
Мадуро подписал декрет о присоединении Эссекибо к Венесуэле
Президент Мадуро подписал указ о включении Эссекибо в состав Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал декрет о присоединении в состав страны региона соседней Гайаны — Эссекибо. Об этом сообщило издание Ultimas Noticias.
Авторы материала отметили, что Эссекибо станет 24-м штатом Венесуэлы и будет называться Гайана-Эссекибо. Мадуро назначил капитана Алексиса Родригеса Кабельо губернатором новой территории в составе государства.
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Мадуро отметил, что его указ обеспечит всем жителям штата равное социальное, религиозное, экономическое и политическое положение. В ближайшее время в поселении Тумеремо начнет работу пункт по выдаче паспортов Венесуэлы.
Кроме того, Мадуро поручил доставить обновленную карту страны во все учебные заведения, а также начать разработку добычи полезных ископаемых на территории Эссекибо.
За присоединение района соседней Гайаны на всенародном референдуме проголосовали более 95% жителей Венесуэлы. Площадь региона составляет около 160 тысяч квадратных километров.
Венесуэла
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