Важное 14 марта 2023, 18:56 Страны ЕС отказались от сотрудничества с Россией для расследования взрывов «Северных потоков» Небензя призвал провести международное расследование взрывов «Северных потоков» РИА «Новости»

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Власти Германии, Дании и Швеции без объяснения причин отвергли предложение России о сотрудничестве для расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Как сообщил ТАСС, об этом говорится в письме постоянного представителя России в ООН Василия Небензи, которое он направил генеральному секретарю организации, членам Совета безопасности и Генеральной ассамблеи.

Дипломат подчеркнул, что правительство Швеции в своем ответе заявило об отсутствии интереса своих компетентных органов в создании и работе совместной следственной группы по этому делу.

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«Эти страны утверждают, что „российские власти информируются о проходящем расследовании диверсий“. Это совершенно не соответствует действительности», — написал Небензя.

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Он добавил, что на деле Дания, Германия и Швеция без каких-либо объяснений отклонили все предложения российской стороны о сотрудничестве. Без ответов остались предложения как главы правительства России Михаила Мишустина, так и компании «Газпром».

Небензя напомнил, что в последние несколько месяцев появились новые данные о взрывах на «Северных потоках». Он напомнил о найденных неизвестных объектах около поврежденной нитки «Северного потока — 2», который может быть частью взрывного устройства. Это очередное доказательство того, что без международного сотрудничества установить виновных в разрушении газопроводов невозможно. Дипломат подчеркнул, что необходимо объединение стран для организации следственной группы, которая станет работать под эгидой ООН.

Россия продолжит настаивать на своем участии в расследовании газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко. Он подчеркнул, что пока видимых результатов следственные группы Дании, Германии и Швеции пока не достигли.