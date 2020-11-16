Политолог объяснил, как изменятся отношения Молдавии и России при победе Санду

Победа на выборах в Молдавии Майи Санду может изменить отношения этой страны с Россией. Однако враждебными они все равно не будут. Такое мнение в разговоре с «360» высказала политолог Наталия Елисеева.

«Санду — абсолютно проевропейский политик, и во время своего срока она будет отстаивать интересы Европы в отношении Молдавии. Она не раз говорила, что будет брать курс на интеграцию с ЕС, на сближение с Румынией и на более жесткую политику в отношении с Россией. Однако она подчеркивала, что разрывать отношения с Россией она не собирается», — сказала Елисеева.

По ее мнению, РФ все равно не будет врагом для Молдавии. Политолог считает, что отношения двух стран претерпят изменения в области экономических и миграционных отношений. Непосредственно они коснутся пребывания граждан Молдавии на территории России.

Санду будет довольно жестко проводить политику по отношению к русскому языку. Мы это уже видели. Все, что будет касаться России, будет восприниматься более настороженно. Россия будет восприниматься не как партнер, не как друг, а как страна, с которой надо строить взаимоотношения Наталья Елисеева.

По словам Елисеевой, существует иллюзия, что у России и Молдавии «хорошие, теплые отношения и что [Игорь] Додон избирал пророссийскую политику».

«На самом деле Додон, у которого была довольно ограниченная власть, особо сильно сделать ничего не мог. Внутренняя элита была против Додона и против его пророссийской политики. На этих выборах мы увидели соответствующие результаты. Додон был против диаспоры. Голосование диаспоры на зарубежных участках и все заявления Додона против диаспоры сыграли против него», — отметила эксперт.

Тем не менее она уверена, что Россия сможет выстроить отношения с новым руководством Молдавии. Елисеева напомнила слова российского президента Владимира Путина о том, что власти РФ работают с главой любого государства.

Второй тур президентских выборах в Молдавии прошел 15 ноября. По предварительным итогам голосования Санду получила 57,7% голосов, Додон — 42,2%. Санду уже объявила себя победителем. Ее поздравил премьер страны Ион Кику и несколько лидеров других государств.