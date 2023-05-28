Мир 28 мая 2023, 21:42 Путин поздравил Эрдогана с победой на выборах Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции РИА «Новости»

Читать 360tv в

Действующий глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган победил во втором туре президентских выборов. Президент России Владимир Путин поздравил своего коллегу с переизбранием, сообщила пресс-служба Кремля.

В своем обращении глава РФ подчеркнул, что результаты проведенного голосования являются «закономерным результатом самоотверженной работы Эрдогана на посту главы Турецкой Республики».

Реклама

«Высоко ценим Ваш личный вклад в упрочение дружественных российско-турецких отношений, взаимовыгодного сотрудничества на различных направлениях», — говорится в поздравительной телеграмме.

После обработки 99,99% бюллетеней Эрдоган набрал во втором туре выборов 51,92% голосов. За кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу проголосовали 48,03% человек.

Действующий глава Турции назвал праздником назвал второй тур выборов президента и объявил себя его победителем. Он поблагодарил избирателей за то, что на ближайшие пять лет на него снова возложили ответственность за управление страной.