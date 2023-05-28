Мир 28 мая 2023, 21:37 Эрдоган набрал 51,92% голосов после обработки 99,99% бюллетеней Эрдоган набрал 51,92% голосов после обработки 99,99% бюллетеней во втором туре выборов РИА «Новости»

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после обработки 99,99% бюллетеней набрал во втором туре выборов 51,92% голосов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные госагентства Anadolu.

Кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу набрал 48,03% голосов. Порядка 400 тысяч бюллетеней еще остаются необработанными, отметило турецкое госагентство. Однако, как указано, эти бюллетени кардинально повлиять на ситуацию не смогут.

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За действующего турецкого лидера к настоящему моменту отдали свои голоса 26,66 миллиона граждан. В поддержку Кылычдароглу проголосовали 24,64 миллиона избирателей.

Эрдоган уже объявил себя победителем на выборах. Второй тур выборов президента Турции он назвал праздником. Эрдоган уже поблагодарил избирателей за то, что на ближайшие пять лет на него снова возложили ответственность за управление страной. По его словам, как и после первого тура президентских выборов, победителями стали все 82 миллиона жителей Турции. Некоторые лидеры других стран уже поздравили его с победой, заявил Эрдоган.