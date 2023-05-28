Важное 28 мая 2023, 20:36 Эрдоган объявил себя победителем на выборах президента Турции Президент Эрдоган объявил себя победителем выборов и поблагодарил сторонников за поддержку Twitter

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Праздником назвал второй тур выборов президента действующий глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он заявил, что благодарен избирателям за то, что на ближайшие пять лет на него снова возложили ответственность за управление страной. С таким заявлением турецкий лидер выступил перед своими сторонниками в Стамбуле перед отлетом в Анкару.

Эрдоган подчеркнул, что, как и после первого тура президентских выборов, победителями стали все 82 миллиона жителей Турции.

«Благодарю наш народ за то, что на ближайшие пять лет передал нам ответственность за управление страной», — заявил он.

Эрдоган добавил, что уже получил поздравления с победой от лидеров других стран.

По данным ТАСС, еще до официального завершения подсчета голосов с победой на президентских выборах действующего президента поздравили премьер-министр Венгрии Виктор Обан, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, лидеры Узбекистана и Азербайджана Шавкат Мирзиеев и Ильхам Алиев, а также президент Сербии Александр Вучич.

По официальным данным Высшего избирательного совета Турции, после обработки 54% бюллетеней во втором туре лидирует действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган с результатом 54,47%. Единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу получил 43,33% голосов. Разрыв между политиками сократился с 18,4% после обработки 28,1% бюллетеней до 8,94%.