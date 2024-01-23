Мир 23 января 2024, 12:31 Путин поставил на место бельгийцев договором 30-летней давности «Царьград»: Путин заставит Бельгию платить по счетам договором 1989 года Unsplash

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Президент Владимир Путин нашел способ заставить Бельгию заплатить по счетам. Как сообщил «Царьград», глава государства напомнил о существовании договора, предусматривающего взаимную защиту инвестиций и финансовых активов.

Документ подписали в 1989 году Советский Союз, Бельгия и Великое герцогство Люксембург. Это значит, что российские активы не могут быть конфискованы, но Бельгия решила нарушить условия договора, заморозив 250 миллиардов евро.

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«После того как Россия напомнила Бельгии о договоре, там возникло беспокойство», — сообщило издание.

Договором предусмотрено, что если одна из сторон нарушает его, то обязана выплатить компенсацию. Таким образом, Бельгии придется заплатить России несколько десятков миллионов рублей.

Бельгия призвала создать механизм для конфискации российских активов. Средства Центробанка России в депозитарии Euroclear хотят использовать в качестве залога для привлечения финансирования Украины.

Европейский союз намерен прийти к финальному договору по использованию доходов от замороженных российских активов к середине февраля. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Россия зеркально ответит, если Запад конфискует отечественные активы.