Мир 23 января 2024, 02:04 ЕС запланировал договориться по российским активам к середине февраля Боррель: ЕС скоро закончит работу над использованием замороженных активов России РИА «Новости»

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Европейский союз намерен прийти к финальному договору по использованию доходов от замороженных российских активов до заседания глав МИД в середине февраля. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель по результатам встречи европейских министров иностранных дел в Брюсселе, передало РИА «Новости».

«У нас есть предложение Еврокомиссии. И есть намерение всех стран достигнуть окончательной договоренности по использованию доходов от российских замороженных активов. Я надеюсь, что это удастся сделать до следующего заседания Совета МИД ЕС (19 февраля — прим. ред.)», — сказал Боррель.

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Ранее заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Россия примет зеркальные меры, если западные страны конфискуют ее активы. По его словам, раньше времени анонсировать действия РФ не имеет смысла. Российская сторона не ждет от недружественных государств каких-нибудь шагов, указывающих на непонимание, насколько контрпродуктивно само обсуждение этой темы.

Еще 16 января стало известно, что ЕС начал техническую работу по использованию доходов от замороженных суверенных активов РФ в интересах Украины. Как отметил вице-премьер и министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем, политики намерены быстро продвигаться в этом вопросе.