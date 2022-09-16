Путин подробно разъяснил детали зерновой сделки представителю ООН | 360°

Мир 16 сентября 2022, 16:04 Поделиться Telegram

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Viber Путин подробно разъяснил детали зерновой сделки представителю ООН Песков: Путин объяснил ход реализации зерновой сделки замгенсекретаря ООН Дикарло РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин в беседе с заместителем генерального секретаря ООН Розмари Диарло подробно объяснил процесс реализации зерновой сделки. Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Розмари ответила, что этот вопрос стоит на повестке дня. Путин подробно объяснил Дикарло, что мизерная часть вывозимого с Украины зерна попадает в действительно бедные и нуждающиеся страны», — сказал он.

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Также Дикарло подчеркнула, что ООН занимается этой проблемой.

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Путин отмечал, что Россия сделал все необходимое в вопросе разрешения вывоза зерна с Украины, однако сухогрузы везут его не в развивающиеся страны, а в Евросоюз, писал RT.

Российский лидер отметил, что эта ситуация может привести к масштабной гуманитарной катастрофе. По его словам, европейские государства продолжают вести себя как колонизаторы.

Заместитель главы МИД России Александр Грушко также сообщал, что западные страны проявили недобросовестный подход в реализации соглашения по экспорту зерна.

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