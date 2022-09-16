Путин подробно разъяснил детали зерновой сделки представителю ООН | 360°

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Общество
16 сентября 2022, 17:29
«Внимание! Еда» проверила покупной шашлык
Подмосковье
16 сентября 2022, 17:28
Призы по акции «Передай показания с умной платежкой» приготовили для жителей Подмосковья
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Подмосковье
16 сентября 2022, 17:08
Бизнесменам из Пущина расскажут об актуальных мерах поддержки
Подмосковье
16 сентября 2022, 17:08
Союз художников Ногинска отметил юбилей новой выставкой
Мир
16 сентября 2022, 17:05
Германия согласилась взять на себя ведущую роль в обеспечении безопасности Европы
Общество
16 сентября 2022, 17:02
ЦБ назвал ипотечные ставки ниже 1% введением в заблуждение заемщиков
Мир
16 сентября 2022, 17:00
Эвакуация жителей сел Киргизии началась на границе с Таджикистаном
Подмосковье
16 сентября 2022, 16:56
Подмосковный проект цифровизации тарифного регулирования номинировали на всероссийскую премию
Спецоперация
16 сентября 2022, 16:54
Обязательства не включены. Помощь НАТО не даст Украине никаких гарантий