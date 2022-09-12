Запад уличили в недобросовестном подходе к зерновой сделке | 360°

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Запад уличили в недобросовестном подходе к зерновой сделке

Замглавы МИД Грушко: Запад проявил недобросовестный подход к реализации зерновой сделки

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Страны Запада проявили недобросовестный подход при реализации меморандума между Россией и ООН по экспорту зерна и другой сельхозпродукции. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на замглавы МИД РФ Александра Грушко.

«Анализ его (меморандума — прим. ред.) выполнения свидетельствует, что в очередной раз наши партнеры проявили недобросовестный подход», — подчеркнул он.

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По мнению Грушко, санкции ЕС говорят о нежелании выполнять договоренности по экспорту зерна.

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«Те решения, которые принимаются в Евросоюзе относительно снятия санкций, свидетельствуют очевидным образом о том, что ЕС не намерен действовать в соответствии с меморандумом, который был подписан в Стамбуле», — подчеркнул замглавы МИД РФ.

Ранее во внешнеполитическом ведомстве уже обращали внимание, что западные санкции по-прежнему мешают экспорту на мировые рынки сельхозпродукции и удобрений из России. Предстоит еще много работы по реализации меморандума между РФ и ООН, подписанного в июле в Стамбуле.

В министерстве подчеркнули, что препятствия для проведения банковских расчетов, страхования и транспортировки грузов сохраняются до сих пор. Громкие заявления США и ООН насчет нераспространения антироссийских санкций на продовольствие и удобрения не повлияли на ситуацию.

Санкции

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