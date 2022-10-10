Путин обвинил Украину в попытке подрыва газопровода «Турецкий поток» | 360°

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Путин обвинил Украину в попытке подрыва газопровода «Турецкий поток»

Президент РФ Путин сообщил о попытке Украины подорвать газопровод «Турецкий поток»

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Украинские власти попытались подорвать один из участков газопровода «Турецкий поток». Об этом на совещании Совета безопасности заявил президент России Владимир Путин.

Путин добавил, что Украина также совершила три теракта против Курской АЭС, подрывая линии электропередач. Только благодаря работе оперативных служб удалось избежать серьезных последствий.

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Кроме того, российский лидер отметил, что утром в понедельник ВС РФ нанесли высокоточные удары по объектам связи, военного управления и энергетики Украины.

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«Если украинские теракты на территории России продолжатся, то наш ответ будет жестким», — подчеркнул президент.

Путин отметил, что нынешний киевский режим давно не пренебрегает террористическими методами, активно используя их против мирной инфраструктуры.

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