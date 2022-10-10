ВСУ совершили три теракта против Курской АЭС | 360°

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ВСУ совершили три теракта против Курской АЭС

Президент России Путин заявил о трех терактах против Курской АЭС со стороны Украины

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Украинские спецслужбы совершили три теракта против Курской АЭС путем подрыва линий электропередач. С таким заявлением на Совете Безопасности выступил президент России Владимир Путин.

Он добавил, что в своей практике украинские власти давно используют практику атомного терроризма. В качестве примера российский лидер привет удары по Запорожской АЭС. Но теперь силовики киевского режима решились на проведение подрывов в России.

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«Спецслужбы Украины осуществили уже три террористических акта в отношении Курской АЭС России, неоднократно подрывая линии высокого класса напряжения электростанции. В результате третьего такого теракта было повреждено сразу три таких линии», — заявил Путин.

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Президент России отметил, что оперативно принятые меры ликвидировали ущерб и не допустили серьезных последствий в результатет атаки.

По данным ФСБ, украинские диверсанты  4, 9 и 12 августа подорвали шесть опор линий электропередач в Курчатовском районе Курской области, идущих от атомной электростанции. По факту подрыва следователи завели уголовные дела о теракте.

АЭС обеспечивает электричеством заводы, фабрики, транспорт, больницы, школы, детские сады и жителей Курской области и соседних регионов.

Владимир Путин

Украина

АЭС

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