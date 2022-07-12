Помощник Байдена заявил о планах Ирана поставлять России боевые беспилотники

Иран якобы планирует поставить России до нескольких сотен беспилотников, в том числе способных нести вооружения. Об этом в ходе брифинга в Белом доме заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передал ТАСС.

Помощник Джо Байдена сказал, что американские власти располагают некими сведениями о намерениях Ирана «в ускоренном порядке» передать России до нескольких сотен БПЛА, в том числе ударных.

Иранская сторона, по словам Салливана, якобы еще и планирует обучать российских военных применению этих дронов. Первые этапы обучения намечены на начало июля.

Помощник президента США добавил, что пока неясно, успел ли Иран уже поставить какую-то часть беспилотников.

Салливан также заявил, что если Иран откажется вернуться к выполнению условий ядерной сделки, то столкнется с ростом давления со стороны США и нарастающей изоляцией.