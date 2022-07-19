Путин прибыл в Тегеран на саммит с лидерами Ирана и Турции

Самолет президента России Владимира Путина прибыл в аэропорт Тегерана. Российский лидер примет участие в саммите стран — гарантов Сирийского урегулирования в рамках астанинского формата, а также проведет переговоры с лидерами Ирана и Турции.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на своего корреспондента, в аэропорту столицы Ирана борт президента России встретил почетный караул. Путин после спуска по трапу поприветствовал собравшихся и сел в ожидавший его лимузин Aurus.

РИА «Новости» сообщило, что первая встреча у Путина запланирована с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и верховным лидером исламской республики Али Хаменеи. После российский лидер отправится на переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Вечером лидеры России, Ирана и Турции встретятся на саммите стран — гарантов Сирийского урегулирования. По итогам встречи они примут совместное заявление и ответят на вопросы журналистов.