Президент России Владимир Путин не говорил белорусскому лидеру Александру Лукашенко о передаче ракет с ядерным оружием его стране. Об этом РИА «Новости» заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Президент не говорил об этом. Он говорил о комплексах, которые технически способны нести разные виды оружия», — уточнил представитель Кремля.

Переговоры Путина и Лукашенко прошли в Константиновском дворце Санкт-Петербурга 25 июня. Российский лидер заявил, что в ближайшие месяцы РФ передаст Белоруссии ракетно-тактические комплексы «Искандер-М», которые «могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты — причем как в обычном, так и в ядерном исполнении». Президенты также обсудили мировой продовольственный кризис, безопасность государств и взаимные интеграционные процессы.

Страны G7 выразили «серьезную озабоченность» из-за возможной передачи Белоруссии «российских ракет с ядерным оружием».