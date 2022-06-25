Путин и Лукашенко начали переговоры в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин проводит переговоры с лидером Белоруссии Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге.

Встреча глав государств проходит в Константиновском дворце, они обсудили проблему мирового продовольственного кризиса.

Путин напомнил коллеге, что Россия и Белоруссия являются одними из крупнейших экспортеров на мировые рынки продовольствия.

«Около 15% от мировой торговли и до 25% по некоторым видам удобрений — это весьма значительный объем», — сказал Путин.

Пресс-служба Кремля сообщала, что в повестке обсуждения сторон двухсторонние отношения стран и взаимные интеграционные процессы.

Лукашенко прибыл в Россию еще 23 июня, он находился с Путиным в Завидове, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал переговоры Путина и Лукашенко примером по-настоящему честного обсуждения любых проблем.