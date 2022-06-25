Путин и Лукашенко начали переговоры в Санкт-Петербурге
Переговоры президентов России и Белоруссии Путина и Лукашенко стартовали в Петербурге
Президент России Владимир Путин проводит переговоры с лидером Белоруссии Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге.
Встреча глав государств проходит в Константиновском дворце, они обсудили проблему мирового продовольственного кризиса.
Путин напомнил коллеге, что Россия и Белоруссия являются одними из крупнейших экспортеров на мировые рынки продовольствия.
«Около 15% от мировой торговли и до 25% по некоторым видам удобрений — это весьма значительный объем», — сказал Путин.
Пресс-служба Кремля сообщала, что в повестке обсуждения сторон двухсторонние отношения стран и взаимные интеграционные процессы.
Лукашенко прибыл в Россию еще 23 июня, он находился с Путиным в Завидове, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал переговоры Путина и Лукашенко примером по-настоящему честного обсуждения любых проблем.