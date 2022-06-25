Путин объявил о передаче Белоруссии ракетных комплексов «Искандер-М»
Президент России Путин: Белоруссия получит комплексы «Искандер-М» в ближайшие месяцы
Россия передаст Белоруссии ракетно-тактические комплексы «Искандер-М». С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на совещании с белорусским лидером Александром Лукашенко.
«Мы в течение ближайших месяцев передадим Белоруссии ракетно-тактические комплексы „Искандер-М“, которые могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении», — привел слова Путина «Интерфакс».
Российский лидер подчеркнул, что для разработки всех деталей по передаче ракетных комплексов нужно отдать соответствующие приказы министрам обороны и начальникам генеральных штабов двух стран.
Президент России добавил, что отечественные авиационные заводы могут провести доработку находящихся на вооружении белорусской армии штурмовиков Су-25.
«На вооружении белорусской армии находится достаточно большая группировка самолетов Су-25. Их можно было бы соответствующим образом дооборудовать и соответствующим образом начать подготовку летного состава», — заявил Путин.
Встреча президента России Владимира Путин и белорусского лидера Александра Лукашенко прошла в Константиновском дворце Санкт-Петербурга. Среди тем беседы лидеров союзных стран стали проблема мирового продовольственного кризиса, безопасность государств и взаимные интеграционные процессы.