Путин объявил о передаче Белоруссии ракетных комплексов «Искандер-М»

Россия передаст Белоруссии ракетно-тактические комплексы «Искандер-М». С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на совещании с белорусским лидером Александром Лукашенко.

«Мы в течение ближайших месяцев передадим Белоруссии ракетно-тактические комплексы „Искандер-М“, которые могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении», — привел слова Путина «Интерфакс».

Российский лидер подчеркнул, что для разработки всех деталей по передаче ракетных комплексов нужно отдать соответствующие приказы министрам обороны и начальникам генеральных штабов двух стран.

Президент России добавил, что отечественные авиационные заводы могут провести доработку находящихся на вооружении белорусской армии штурмовиков Су-25.

«На вооружении белорусской армии находится достаточно большая группировка самолетов Су-25. Их можно было бы соответствующим образом дооборудовать и соответствующим образом начать подготовку летного состава», — заявил Путин.

Встреча президента России Владимира Путин и белорусского лидера Александра Лукашенко прошла в Константиновском дворце Санкт-Петербурга. Среди тем беседы лидеров союзных стран стали проблема мирового продовольственного кризиса, безопасность государств и взаимные интеграционные процессы.